MEDYA

İmamoğlu'ndan"Başakşehir'e destek olacak mısınız?" sorusuna bomba yanıt

Çiçeği burnunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükkaya'nın, "Başakşehir'e destek olacak mısınız?" sorusuna bakın nasıl yanıt verdi.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, futbolla alakalı sorulan sorulara yanıt verdi.

''Bu hafta sonu da Galatasaray maçına gitmek istiyorum''

"Lig devam ediyor. Her kulübe başarılar diliyorum.'' diyen İmamoğlu, ''Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarına gittim. Bu hafta sonu da Galatasaray maçına gitmek istiyorum. Sporun içerisinden gelen bir insanım. Trabzonspor'un basketbol şubesini kurdum ve yöneticilik yaptım." ifadelerini kullandı.

"Başakşehir'e destek olacak mısınız?" bomba yanıt

İsmail Küçükkaya'nın, "Başakşehir'e destek olacak mısınız?" sorusunu da yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, "Bir Büyükşehir Başkanı'nın işi spor kulübü yaratmak değildir. Ben çok şanslıyım. 1903'te kurulmuş Beşiktaş, 1905'te kurulmuş Galatasaray ve 1907'de kurulmuş Fenerbahçe gibi dünya markalarının yer aldığı şehri yöneteceğim. Bu kulüplerin, İstanbul'u dünyada tanıtmaları için bir odak noktası olurum. Benim işim bir spor kulübü yaratmak ve ona destek olmak değil." ifadelerini kullandı. 

Anadolu Efes-Barcelona maçına da gitti

Hatırlanacağı gibi Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş-Başakşehir ve Fenerbahçe-Galatasaray maçlarını tribünden takip etmiş ve büyük bir sevgi gösterisine maruz kalmıştı. İmamoğlu, dün akşam da Anadolu Efes ile Barcelona arasında oynanan basketbol maçını salonda takip etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'li Levent Gök'ten garip iddia ithal soğan pişmiyor
CHP'li Levent Gök'ten garip iddia ithal soğan pişmiyor
Uzay istasyonunda tarihe geçecek! Astronot rekoru kırılıyor
Uzay istasyonunda tarihe geçecek! Astronot rekoru kırılıyor
AB Raportörü Kati Piri'den Ekrem İmamoğlu açıklaması
AB Raportörü Kati Piri'den Ekrem İmamoğlu açıklaması
Erteleme süresi dolan Ayşe öğretmen, cezaevine girdi
Erteleme süresi dolan Ayşe öğretmen, cezaevine girdi
Kuzey Kore Lideri Kim'den taktik güdümlü silah denemesi!
Kuzey Kore Lideri Kim'den taktik güdümlü silah denemesi!
Pervin Buldan'dan Ekrem İmamoğlu'na Kars teklifi
Pervin Buldan'dan Ekrem İmamoğlu'na Kars teklifi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Van'da 155 kilo eroin ele geçirildi
Van'da 155 kilo eroin ele geçirildi
Eskişehir'de bıçaklı kavga 2 ölü
Eskişehir'de bıçaklı kavga 2 ölü
Emirkan kaç yaşında aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?
Emirkan kaç yaşında aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?
Portekiz’de otobüs devrildi, 28 kişi öldü
Portekiz’de otobüs devrildi, 28 kişi öldü
Tekman’da heyelan! Yüzlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
Tekman’da heyelan! Yüzlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
22 Nisan tatil mi okullar tatil mi MEB güncel açıklaması
22 Nisan tatil mi okullar tatil mi MEB güncel açıklaması
Buket Aydın, Ekrem İmamoğlu'nun mazbata almasını böyle duyurdu
Buket Aydın, Ekrem İmamoğlu'nun mazbata almasını böyle duyurdu
Semih İmamoğlu kaç yaşında Ekrem İmamoğlu'nun oğlu kimdir?
Semih İmamoğlu kaç yaşında Ekrem İmamoğlu'nun oğlu kimdir?