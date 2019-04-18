18 Nisan Türkiye Gündemi
18 Nisan 2019 son 24 saat haber bülteni...
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Ekrem İmamoğlu mazbatayı aldı
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı. resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan İmamoğlu, İBB'nin Saraçhane'deki binasına gelerek görevi Mevlüt Uysal'dan devraldı.
Binali Yıldırım'dan İmamoğlu açıklaması
Binali Yıldırım'ın twitter hesabından "İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu’na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK’nındır."
Bakan Ziya Selçuk'tan 'bölgelere göre tatil' açıklaması
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Diyanet'ten 20 ilçeye müftü ataması
Diyanet İşleri Başkanlığı yazılı ve sözlü sınavla, kurum içi naklen atama yoluyla 36 ile müftü yardımcısı, 20 ilçeye müftü görevlendirecek. Başvurular 22 Nisan-6 Mayıs'ta yapılabilecek
Cenk Tosun'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun, Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirtti.