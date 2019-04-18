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Vatan Partisi ile Osmanlı Ocakları arasında ittifak

Vatan Partisi, AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Osmanlı Ocakları ile ittifak kararı aldı.

Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni ve Vatan Partisi’nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan İlker Yücel, dün akşam Öncü Gençlik’in 25. yıl kutlama etkinliğinde dikkat çeken bir konuşma yaptı. İlker Yücel, Öncü Gençlik’in, Osmanlı Ocakları ile ‘vatan savunmasında yan yana geleceğini ve Türk gençliğini birleştireceğini’ ileri sürdü.

“Kriz anlarında savaşan Amerika’yla ve Amerika’nın piyonlarıyla savaş sırasında, kriz anlarında orduların, milletlerin fedai müfrezeleri sonucu belirler. En kritik anda orduların fedai müfrezeleri ortaya çıkar. Şu anda Öncü Gençlik’in bir süngü savaşına gireceği, bir fedai müfrezesi gibi; disiplinli, bir arada, omuz omuza, Osmanlı Ocakları’yla ve diğer bütün vatansever kuvvetlerle omuz omuza Türk gençliğini birleştireceğini, ABD başta olmak üzere, bütün emperyalist kuvvetleri yine Ege denizine düşmanı dökerek en sert cevabı vereceğini biliyorum.”

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