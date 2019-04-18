2 kişinin öldüğü kazada acı tesadüf

Dün akşam saatlerinde yaşanan kazada, Haki Küçükdemir (51) ile Hasan Küçükdemir (59) hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Yaşanan kazada ölen Hasan Küçükdemir’in babası Veli Küçükdemir’in de aynı kahvehaneye giren bir aracın altında kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. 2010 yılında meydana gelen kazada, İ.Y. (40) idaresindeki bir otomobilin frenlerinin boşalması sonucu kahvehaneye girdiği ve kazada yaralanan Veli Küçükdemir’in (78) kaldırıldığı hastanede öldüğünü söyleyen yeğeni Seyithan Küçükdemir, 9 yıl önce yaşananları anlattı.

Amcası Veli Küçükdemir’in öldüğü kazanın yaşandığı 2010 yılında kahvehaneye gittiklerini anlatan Seyithan Küçükdemir, “Amcamın yanında oturuyorduk. Sonra okey oynamak için içeriye girdik. Araba geldi amcamı götürdü. Dün de aynı yerde amcamın oğlu öldü. Dün olan kazayı duyunca aklıma hemen amcamın vefat ettiği kaza geldi. Zaten hiç unutmuyoruz ama yapacak bir şey yok. 10 yıl önce babası vefat etti dünde oğlu ve yeğeni vefat etti” dedi. Öte yandan, Veli Küçükdemir’in öldüğü ilk kazada, Hasan Küçükdemir’in de kahvehanede olduğu ve kazadan yaralanmadan kurtulduğu öğrenildi.