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Eskişehir'de 57 kilo eroin ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından bir otomobilde uyuşturucu köpeği de kullanılarak yapılan arada 57 kilo 662 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Yapılan açıklamaya göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Uyuşturucu köpeği de kullanılarak şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada; 57 kilo 662 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. 
Şüpheli şahıslara Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yasal işlem yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden birinin tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 

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