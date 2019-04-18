Erdoğan'dan İstanbul yorumu: YSK noktayı koyunca mesele biter

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen, Uluslararası "İşin Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar" konferansına katıldı. Erdoğan, İstanbul seçimlerine ilişkin konuştu ve 'YSK son noktayı koyduğu zaman mesele biter' dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

- Seçimden sonra bazı belediyelerdeki gelişmelerden memur-sen camiasının asla rahatsızlık duymaması gerekir. Yapılacak zulümlere seyirci olmayız. Memeur-sen camiasının seçimler sebebiyle ortaya çıkan tabloda bulundukları yerde dimdik duracaklarına inanıyorum.

''YSK noktayı koyduğu zaman bizim için de mesele bitmiştir''

Seçimler ülke ekonomisinde yük oluşturuyor. Milletimiz bu dönemi geride bıraktı. Kimse hak arama mücadelesi verenlere hakaret yoluna gidemez. Hak arama mücadelesinden niye rahatsız oluyorsunuz. Bugüne kadar birçok parti itiraz etmiştir. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. YSK noktayı koyduğu zaman bizim için de mesele bitmiştir. Ondan sonra yola devam.

- Türkiye'nin son yıllardaki tüm demokrasi hamlelerinde memur-sen kritik rol oynamıştır. Kritik dönemlerde vesayetçiler yerine milli iradenin yanında duran memur-sen ülkemiz için önemli bir kazanımdır.