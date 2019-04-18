POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu’nun lise fotoğrafları ortaya çıktı

İstanbul’un yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lise yıllarına ait fotoğrafı ortaya çıktı.

Trabzon lisesinden mezun olan İmamoğlu için daha önce hazırlan videoda İmamoğlu bu liseden mezun olmanın kendisi için gurur verici olduğunu söyledi. Daha önce hazırlanan videoda İmamoğlu şu ifadeleri kullandı “Titrimin altında bana kendini anlat dediklerinde gururla her zaman söylediğim Trabzon lisesinin 100. dönem mezunuyum. Bunu söylemekten gurur duyuyorum keyif alıyorum benim için çok önemli"

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