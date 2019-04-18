Ekrem İmamoğlu’nun lise fotoğrafları ortaya çıktı

Trabzon lisesinden mezun olan İmamoğlu için daha önce hazırlan videoda İmamoğlu bu liseden mezun olmanın kendisi için gurur verici olduğunu söyledi. Daha önce hazırlanan videoda İmamoğlu şu ifadeleri kullandı “Titrimin altında bana kendini anlat dediklerinde gururla her zaman söylediğim Trabzon lisesinin 100. dönem mezunuyum. Bunu söylemekten gurur duyuyorum keyif alıyorum benim için çok önemli"