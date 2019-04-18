GÜNCEL

Ferrari değil Yılka

Giresun’da bir firma, ünlü İtalyan otomobil markası Ferrari’nin şaha kalkmış at figürlü logosundan ve Anadolu’nun yabani atları olan, her türlü şartta hayatta kalabilen ’Yılkı’ atlarından esinlenerek

ürettiği çok amaçlı tarım araçlarına koşan at figürlü logo tasarlayarak ’Yılka’ ismini verdi. Yılmazlar Makine Yönetim Kurulu Başkanı ve Endüstri Mühendisi Serdar Yılmaz, iş makinesi ve otomobil üretiminde Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. 
Yılmaz, çiftçilerin kullandığı ‘pat-pat’a alternatif olarak tarım aracı olarak ürettikleri ’Yılka’ sayesinde pat-pat kazalarında sık sık yaşanan ölümlerin sona ereceğini belirterek "Tarım sektöründe kullanılan pat patların yerini alacak Yılka’nın en büyük özelliği ise güvenli, orijinal arazi aracı olarak üretilmesi. Yılka ile artık pat patlarda yaşanan devrilme sonucu ölümlerin son bulacağına inanıyoruz. Çok amaçlı tarım aracı olarak tasarlanan ve öncelikli kullanım alanı taşıma" dedi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Doğuş Grubu'nun sahibi Ferit Şahenk kötü haber ihaleyi kaybetti
Doğuş Grubu'nun sahibi Ferit Şahenk kötü haber ihaleyi kaybetti
"15 Temmuz" komutanlarından Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın cezası belli oldu!
"15 Temmuz" komutanlarından Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın cezası belli oldu!
Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün'e konuşma yasağı getirildi! İşte sebebi...
Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün'e konuşma yasağı getirildi! İşte sebebi...
MESS'in yeni başkanı Özgür Burak Akkol oldu
MESS'in yeni başkanı Özgür Burak Akkol oldu
Doğu Perinçek'in Vatan Partisi'den Osmanlı Ocakları ile dikkat çeken ittifak
Doğu Perinçek'in Vatan Partisi'den Osmanlı Ocakları ile dikkat çeken ittifak
Hikmet Genç'ten olay "İmamoğlu" benzetmesi: Yapacağı iş soyunup caddelerde koşmak
Hikmet Genç'ten olay "İmamoğlu" benzetmesi: Yapacağı iş soyunup caddelerde koşmak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ekrem İmamoğlu "Radikal kararlar alınacak"
Ekrem İmamoğlu "Radikal kararlar alınacak"
Cinayet zanlısı adliyede
Cinayet zanlısı adliyede
BİLSEM sonuçları açıklanıyor yarın saat kaçta açıklanacak?
BİLSEM sonuçları açıklanıyor yarın saat kaçta açıklanacak?
2 kişinin öldüğü kazada acı tesadüf
2 kişinin öldüğü kazada acı tesadüf
Eskişehir'de 57 kilo eroin ele geçirildi
Eskişehir'de 57 kilo eroin ele geçirildi
Ahmet Saim Kılavuz aslen nereli Uludağ Üniversitesi yeni rektörü kimdir?
Ahmet Saim Kılavuz aslen nereli Uludağ Üniversitesi yeni rektörü kimdir?
"Teşekkürler İstanbul" afişleri indirildi
"Teşekkürler İstanbul" afişleri indirildi
Bekçilik başvuru dilekçesi doldurma örneği 2019
Bekçilik başvuru dilekçesi doldurma örneği 2019