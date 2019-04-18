Ferrari değil Yılka

ürettiği çok amaçlı tarım araçlarına koşan at figürlü logo tasarlayarak ’Yılka’ ismini verdi. Yılmazlar Makine Yönetim Kurulu Başkanı ve Endüstri Mühendisi Serdar Yılmaz, iş makinesi ve otomobil üretiminde Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Yılmaz, çiftçilerin kullandığı ‘pat-pat’a alternatif olarak tarım aracı olarak ürettikleri ’Yılka’ sayesinde pat-pat kazalarında sık sık yaşanan ölümlerin sona ereceğini belirterek "Tarım sektöründe kullanılan pat patların yerini alacak Yılka’nın en büyük özelliği ise güvenli, orijinal arazi aracı olarak üretilmesi. Yılka ile artık pat patlarda yaşanan devrilme sonucu ölümlerin son bulacağına inanıyoruz. Çok amaçlı tarım aracı olarak tasarlanan ve öncelikli kullanım alanı taşıma" dedi.