Yozgat’ta leylek kurtarma operasyonu

Sarıkaya’da yuva yapmak için taşıdığı dal ile birlikte elektrik direğinetakılan leyleği gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Leyleği kurtarmaya gelen itfaiye ekipleri, yangın söndürme aracının merdiveniyle tellerde asılı halde olan leyleğe ulaştı. Ekipler, leyleğin ayağındaki dalı keserek leyleği kurtardı. Kurtarma operasyonu sonrası Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Sorgun Şefliğine bağlı ekipler, leyleği veteriner hekime götürerek kontrol amaçlı tedavisini yaptırdı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen leylek, yetkililer tarafından tekrardan doğal ortamına salındı.