Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yalnız yaşayan Fatma Özturan’dan (60) 2 gündür haber alamayan kız kardeşi, polise haber verdi. Turan’ın yaşadığı eve gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekiplerini istedi.İtfaiye ekiplerinin yardımıyla girilen evde, yaşlı kadın yerde hareketsiz yatar halde bulundu. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin incelemesinde Fatma Özturan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı kadın Olay Yeri İnceleme polislerinin yaptığı çalışmanın ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.