Mersin'in yüksek kesimlerine kar yağdı

İlçe merkezine 40 kilometre mesafedeki 1500 rakamlı Sorgun Yaylası'nda etkili olan kar yağışı vatandaşları şaşırttı. Sorgun'da Kefenkırığı mevkisindeki bir mermer ocağı şantiyesinde çalışanlar, zamansız yağan karla büyük şaşkınlık yaşadı. Şantiye çalışanları şantiye alanına çıkarak kar yağışını izledi. İlçeye bağlı Sinap, Küçükfındık ve Şahna bölgesinde de dolu yağışının etkili olduğu bildirildi.