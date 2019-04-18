Çocuklarını öldüren babaya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Üsküdar’da 9 Ağustos 2017 tarihinde çocukları 22 yaşındaki Ahmet Güleryüz, 21 yaşındaki Onur Güleryüz’ü çekiçle vurarak ve bıçaklayarak öldüren, 18 yaşındaki Orçun Güleryüz’ü ise yaralayan baba AslaGüleryüz’ün yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Aslan Güleryüz cezaevinden getirildi. Sanığın eşi Songül Güleryüz, kızı Nur Kıyak ile katılan avukatı Özgür Akkaş da salonda hazır bulundu. Esas hakkındaki savunması sorulan sanık Aslan Güleryüz, “Pişmanım” dedi. Son sözünde ise, “Ben bu işi isteyerek yapmadım, çok pişmanım. Bu olaya sebep olan Mustafa Güleryüz ve Songül Güleryüz’dür” diye konuştu.