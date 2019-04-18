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Pakistanlı turistin Yeşil Türbe'deki ölüm anı kamerada

Bursa'daki Yeşil Türbe'ye ziyarete gelen Pakistanlı turist, fotoğraf çekerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Bursa'daki Yeşil Türbe'ye ziyarete gelen Pakistanlı turist, fotoğraf çekerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Pakistanlı adamın ölüm anı kameraya yansırken, turistin cep telefonu ile fotoğraf çektiği sırada aniden düşüp öldüğü görülüyor. 

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi'nde meydana geldi. Turist olarak ailesiyle birlikte Bursa’ya gelen 59 yaşındaki Muhammad Ayub Sılat, şehrin tarihi ve kültürel yerlerini gezmeye başladı. Sılat, Yeşil Türbe'nin merdivenlerinde cep telefonuyla türbenin fotoğrafını çekerken bir anda yere yığıldı. Sılat’a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sılat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Pakistan'ın Multan kentinde imamlık yapan Muhammed Ayub Sılat'ın kalp hastası olduğu ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Pakistanlı turistin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından tarifeli uçağın soğutmalı kargo bölümünde, ülkesine gönderildi. Sılat'ın, yere yığılma anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Pakistan'lı turistin cep telefonunu havaya kaldırıp türbenin fotoğrafını çektikten sonra yere yığıldığı görülüyor. 

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