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Bursa'da altın ve yakut işlemeli halıyı satarken suçüstü yakalandı

BURSA'da yurt içerisine kaçak yollarla sokulan altın ve yakut işlemeli halıyı satmak isteyen şüphelileri, jandarma ekipleri suçüstü yakalandı. Halıyı satmaya çalışan 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliye ait bir iş yerinde yapılan aramalarda iş yeri tarihi eser deposu çıktı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurt içerisine kaçak yollarla sokulan altın ve yakut işlemeli halıyı satmak isteyen şüpheliler, suçüstü yakalandı. Halıyı satmaya çalışan 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliye ait bir iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda eseri ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın kaçak yollarla yurt içerisine altın ve yakut işlemeli halı sokup bu halıyı satmaya çalışan şüphelilerin istihbaratını alan Bursa İl Jandarma ekipleri, operasyon için harekete geçti. Kendisini halı alıcısı olarak tanıtan jandarma personeli halıyı almak için şüphelilerle bir araya geldi. Jandarma personeline halıyı satmak istedikleri esnada suçüstü yapan ekipler, A.Y., K.M., E.K., T.Y., O.K. ve T.T.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.Y.'ye ait iş yerinde arama yapan ekipler 180x120 ebatında altın ve yakut işlemeli bir halı, 1 el işlemeli insan figürlü metal mezar taşı, 1 tarihi rumca baskılı kitap, 2 gözyaşı şişesi, 3 figürlü mermer heykel, 3 toprak kap, 1 metal yağdanlık, 2 tüfek, 1 toprak yağdanlık, 35 obje, 10 yabancı tarihi para, 140 sikke ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilere, 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu, 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefetten işlem yapılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları devam ediyor.

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