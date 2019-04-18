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Gürkan Helvacıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde midibüsün devrilmesiyle hayatını kaybeden Çengelköy Masterler Futbol Takımı’nın Futbolcusu Gürkan Helvacıoğlu tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı.

42 yaşında hayata gözlerini yuman Gürkan Helvacıoğlu’nun cenaze namazı Beylerbeyi Camii’nde öğle namazını müteakip kılındı. Cenaze namazına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Gürkan Helvacıoğlu’nun yakınları, futbolcu ve antrenör arkadaşları katıldı. Cenaze namazında Helvacıoğlu’nun yakınları gözyaşlarını hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından futbolcunun naaşı defnedilmek üzere teşrik tekbiriyle Hekimbaşı mezarlığına götürüldü. 

Kazadan yaralı olarak kurtulan İlhan Bayar olay anını şu şekilde anlattı: “Uyumayanlardan biri bendim. Şoför sol yaptı, şarampole doğru gidiyorduk. Sonra tekrar topladı sağ doğru. Savrulduk, kayaya vurduk. Kaptan uyumuyordu, araba kaydı. Manevra yaptı, kurtarmaya çalıştı. Yağmur vardı, yeller baya ıslaktı”. 

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