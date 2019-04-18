18 Nisan Türkiye Gündemi yeni

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul yorumu: YSK noktayı koyunca mesele biter

İSTANBUL seçim sonuçları ve Ekrem İmamoğlu'nun mazbata almasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "''YSK noktayı koyduğu zaman bizim için de mesele bitmiştir'' açıklamasını yaptı.

TÜSİAD'dan seçim sonrası ilk açıklama! Dengelerimizi sarsabilecek tehdit uyarısı

TÜSİAD'ın, istanbul seçim sonucunun kesinleşmesinin ardından yaptığı ilk açıklamasında "Uluslararası ilişkilerimizde de ekonomik dengelerimizi sarsabilecek tehditlere karşı gereken tedbirlerin alınmasını ve sorunların diplomasi yoluyla aşılmasını temenni ediyoruz" denildi.

Ekrem İmamoğlu'nun ilk toplantısı pazartesi günü

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alması ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ilk toplantısının pazartesi günü yapılacağı öğrenildi.

Mansur Yavaş bir sözünü daha yerine getirdi Osmanlıspor'a kötü haber!

Mansur Yavaş, seçim öncesinde verdiği sözlerden birini daha yerine getirdi. Yavaş, hafriyat gelirlerinin Osmanlıspor'a aktarılmasına son verdi.

Doğu Perinçek'in Vatan Partisi'den Osmanlı Ocakları ile dikkat çeken ittifak

Vatan Partisi’nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan İlker Yücel, Öncü Gençlik’in, Osmanlı Ocakları ile ‘vatan savunmasında yan yana geleceğini ve Türk gençliğini birleştireceğini’ söyledi.

Ünlü ekonomist Emre Alkin'den kritik "Türkiye ekonomisi" çıkışı!