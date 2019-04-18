GÜNCEL

Lise öğrencisine köpekler saldırdı

Bursa'nın iznik ilçesinde başı boş köpekler lise öğrencisine saldırdı.

Eşrefzade Anadolu Teknik Meslek Lisesi'nde okuyan 10. sınıf öğrencisi Oğuz Uslu (17) derse gireceği sırada başı boş köpeklerin saldırısına uğradı. Sol ayak bileğinden ısırılan Uslu, İznik devlet Hastanesi'ne giderek tedavi edildi. 

Oğuz Uslu, "Sabah okula geldiğimde 10-15 köpekle karşılaştım. Bir şey yapmazlar diyerek yanlarından geçmek istedim. Ancak bir tanesi arkamdan gelerek saldırdı. Hastaneye giderek tedavi oldum. Ben büyük olduğum için daha fazla yara almadan kurtuldum. Küçük çocuklar ne yapacak onu düşünüyorum. Okuduğum okulda özel eğitim öğrencileri var, onlar için de büyük tehlike arz ediyorlar" dedi. Öğrencinin velisi Bekir Uslu, "Bu sıralar çok fazla başı boş köpek geziyor. Bunlara tedbir alınması lazım. Burada okuyan özel eğitimli öğrenciler var, onları kim nasıl koruyacak? Ben de oğlum da hayvansever, ama hayvanseverlik başka, onlara sahip çıkmak başka. Saldıran köpekleri öldürelim demiyoruz. Tedbir alınmasını istiyoruz" dedi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'li eski ulusal güvenlik danışmanı James Jones'tan çarpıcı Erdoğan itirafı
ABD'li eski ulusal güvenlik danışmanı James Jones'tan çarpıcı Erdoğan itirafı
HDP'nin KHK'lı adaylar başvurusuna YSK'dan kritik karar!
HDP'nin KHK'lı adaylar başvurusuna YSK'dan kritik karar!
6 aydır dolara hücum eden vatandaş alım yapmayı bıraktı
6 aydır dolara hücum eden vatandaş alım yapmayı bıraktı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada kritik konular var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada kritik konular var
Kastamonu'da aklını başına alsın diye eşine merdane ile vurmuş
Kastamonu'da aklını başına alsın diye eşine merdane ile vurmuş
Yazıcıoğlu davası tanığı: 2 gün sonra cihaz yerinde yoktu
Yazıcıoğlu davası tanığı: 2 gün sonra cihaz yerinde yoktu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Pakistanlı turistin Yeşil Türbe'deki ölüm anı kamerada
Pakistanlı turistin Yeşil Türbe'deki ölüm anı kamerada
Mazhar Alanson'dan Cumhuriyet'e tepki!
Mazhar Alanson'dan Cumhuriyet'e tepki!
23 Nisan üniversiteler tatil mi YÖK tatil açıklaması
23 Nisan üniversiteler tatil mi YÖK tatil açıklaması
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Gürkan Helvacıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Gürkan Helvacıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Seçim ücretleri ne zaman yatar 2019 YSK açıklaması
Seçim ücretleri ne zaman yatar 2019 YSK açıklaması
Bursa'da altın ve yakut işlemeli halıyı satarken suçüstü yakalandı
Bursa'da altın ve yakut işlemeli halıyı satarken suçüstü yakalandı
Berat Kandili duası peygamberimizin okuduğu dualar
Berat Kandili duası peygamberimizin okuduğu dualar