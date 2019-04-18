Ekrem İmamoğlu: Bundan sonra herkese aynı yemek gelecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın, ''Çalar Saat'' programına katıldıktan sonra, Saraçhane'deki merkez binaya gelerek, mesaisine başladı.

İlk olarak basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, daha sonra makamına çıkarak, çeşitli toplantılar gerçekleştirdi. İmamoğlu, toplantıların ardından, bulunduğu kattaki belediye çalışanlarıyla tanıştı. Odaları tek tek dolaşan İmamoğlu, çalışanlara başarı diledi.

Son olarak mutfak bölümüne giren İmamoğlu, çalışanlara, ''Yemekte ne vardı bugün'' diye sorarken, ''Allah ne verirse, öncelikle patlıcan musakka var, sizler için de antrikot var başkanım'' yanıtını aldı. Çalışana, ''Benim için niye, öyle mi geliyor'' diye soran İmamoğlu, ''O şekilde hazırlandı'' yanıtını aldı. Bu duruma kayıtsız kalmayan İmamoğlu, ''Olmaz, yanlış. Birine musakka, birine antrikot olmaz. Bir dahakine aynısı olacak'' talimatını verdi. "Şehirdeki insanları eşitlemeye geliyorum'' diyen İmamoğlu, böylece ilk olarak ''tabldotu eşitlemiş'' oldu.