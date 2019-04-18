Hatay'da Asi Nehri’ne atlayan kadının cesedine ulaşıldı

HATAY’ın Antakya ilçesinde bulunan Asi Nehri Kavaslı Köprüsü üzerinde 10 Nisan gecesi 01.45 sularında intihar eden 25 yaşındaki Emine D.’nin cansız bedenine 8 gün sonra ulaşıldı.

Samandağ sahili Çevlik mevkiinde kıyıya vuran cesedin yapılan otopsi ve incelemelerin ardından Emine D.’ye ait olduğu belirlendi.