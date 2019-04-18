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Adana'da eşi, baldızı ve kayınbiraderini öldüren zanlı yakalandı

ADANA'da kendisinden boşanmak isteyen eşi ile kayınbiraderi ve baldızını öldürüp, kayınvalidesini de yaraladıktan sonra kaçan koca, cinayet büro amirliği tarafından kurulan özel ekip tarafından arkadaşının evinde yakalandı.

ADANA'da kendisine boşanma davası açan 23 yıllık eşi Ayla Öneker (39) ile baldızı Reyhan İrketi (51) ve kayınbiraderi İzzettin Bahri İrketi’yi (45) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Mehmet Öneker, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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