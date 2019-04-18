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Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü

TEKİRDAĞ’ın Kapaklı ilçesinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil, 2 araca çarptıktan sonra şarampole düştü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ Kapaklı-Saray istikametindeki yolda meydana gelen kazada; iddiaya göre aşırı süratli bir şekilde ilerleyen Bayram Y. kontrolündeki 59 UJ 168 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki 59 AAT 376 ve 59 TU 847 plakalı otomobillere çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç yol kenarından şarampole düştü.

Büyük bir facianın eşiğinden dönülen kazada, çarpışmanın etkisiyle araçtan fırlayan parçalar yol kenarındaki bir vatandaşı yaraladı.

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