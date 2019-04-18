Karabük'te yoldan çıkan otomobil takla atarak refüje düştü

KARABÜK'te, kendisine doğum günü sürprizi yapmak isterken, yere düşen el yapımı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden eşinin ardından büyük üzüntü yaşayan Cevdet Akgül, geçirdiği trafik kazasında hafif yaralanırken, hurdaya dönen otomobilinin resmi çekip, "Buradan da sağ çıktım, lanet olsun kaderime" paylaşımında bulundu.