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Karabük'te yoldan çıkan otomobil takla atarak refüje düştü

KARABÜK'te, seyir halinde iken yoldan çıkarak takla attıktan sonra refüje düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, hurdaya dönen otomobilinin resmi çekip, "Buradan da sağ çıktım, lanet olsun kaderime" paylaşımında bulundu.

KARABÜK'te, kendisine doğum günü sürprizi yapmak isterken, yere düşen el yapımı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden eşinin ardından büyük üzüntü yaşayan Cevdet Akgül, geçirdiği trafik kazasında hafif yaralanırken, hurdaya dönen otomobilinin resmi çekip, "Buradan da sağ çıktım, lanet olsun kaderime" paylaşımında bulundu.

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