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Tekirdağ'da kanseri yenen öğretmene okulunda göz yaşartan karşılama

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Cemile Yeşil Anadolu Lisesinde görev yapan ve yakalandığı kanser hastalığını yenerek 8 ay sonra okuluna dönen coğrafya öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu, öğrencilerinin ve arkadaşlarının sevgi gösterileriyle karşılandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kanser hastalığı nedeniyle çok sevdiği öğrencilerinden uzak kalan öğretmen, sağlığına kavuşur kavuşmaz soluğu öğrencilerinin yanında aldı.

Yüzlerce öğrenci yeniden aralarına dönen öğretmenlerini balonlar, şarkılar, alkışlar ve sevgi gösterileri eşliğinde karşıladı.

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