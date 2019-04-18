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Bursa'da 8 defineci kazdıkları kuyuda mahsur kaldı

BURSA'nın İznik ilçesinde, kaçak kazı yapan 8 defineci, kuyuda mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda Jandarma, AFAD, AKUT, 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi.

BURSA'nın İznik ilçesinde, kaçak define ararken kazdıkları kuyuda mahsur kalan 8 kişilik grubu kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkisinde define arayan 8 kişi olduğu belirtilen grup, kazdıkları yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya indi.

Bu grupla geldiği öğrenilen ancak dışarıda bekleyen bir kişi, kuyuya inen arkadaşlarından uzun süre haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Define arayan kişilerin metan gazından zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenen ekipler, mahsur kalan kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

İple kuyuya inen ekipler, mahsur kalan kişilere ulaşmaya çalışıyor.

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