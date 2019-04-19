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25 ayrı suçtan sabıkalı kişi yakalandı

İstanbul’da, 25 ayrı suçtan sabıkası olan ve hakkında 54 yıl 1 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu, Kağıthane, Gaziosmanpaşa ve Şişli’de birçok ilde 21’i motosikletli, 5’i ev ve iş yerinden hırsızlık ve 4’ü kapkaç olmak üzere çok sayıda suça karıştığı tespit edilen ve hakkında 54 yıl 1 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D.’nin Kaptanpaşa Mahallesi’ndeki bir adreste saklandığını tespit etti.Belirlenen adrese 13 Nisan’da sabaha karşı operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. D.’nin üzerinde yapılan aramada sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından 15 Nisan Pazartesi günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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