İlber Ortaylı'nın Şeyma Subaşı kahkahası

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunumuyla ekrana gelen Teke Tek programının konuğu İlber Ortaylı oldu.

Programda Altaylı'nın İlber Ortaylı'ya yönelttiği soru sonrasında uzun süre kahkahalar atıldı. Fatih Altaylı "Çok gezen mi bilir çok okuyan mı bilir sorusunun cevabı İlber Ortaylı'dır. Eğer çok gezen bilseydi Şeyma Subaşı İlber Ortaylı'dan daha çok bilirdi" dedi. Bunun üzerine İlber Ortaylı uzun süre kahkaha attı.