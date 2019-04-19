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Eyüpsultan’da bir apartman çatısı alev alev böyle yandı

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesinde 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında çatı alevler içinde kaldı, vatandaşlar panik içinde binayı tahliye etti. Bir kişinin yaralanırken, ev sahibi yanan evleri için feryat etti.

Yangın saat 01.20 sularında Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Çay Sokaktaki 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler bir anda tüm çatıyı sardı. Yangının gürültüsüne uyanan vatandaşlar, hemen binayı tahliye ederken, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, alevler diğer binalara sıçramadan alevler içinde kalan çatıya müdahale etti. 

Yangında evde ikamet eden ve kiracı olduğu öğrenilen bir kişi, dumandan etkilenerek hafif bir şekilde yaralandı. Yangını haber alan ev sahibi kadın ise, olay yerinde evini izleyerek feryat etti. 

Daha sonra sinir krizi geçiren ve yaralanan kiracı ise, koşarak binaya girmeye çalıştı ancak polis ve itfaiye ekipleri şahsı alarak, olay yerinden uzaklaştırdı. 

İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alarak söndürdüğü yangın nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı, sokağa döküldü.  Uyudukları vakitte bir anda gürültüyle uyandıklarını belirten bina sakini Mustafa Demirtaş, “Yatıyorduk bir anda bağırtıyla, gürültüyle aşağıya indik. Kendi imkanlarımızla aşağıya indik” dedi. Yangınla ilgili inceleme sürürken, yangının kesin çıkış nedeni araştırma sonucu belirlenecek. 

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