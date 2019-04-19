Selen Görgüzel Alkan’ın ‘Beton delici’ ile imtihanı

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ile yaptığı evlilik sonrasında büyük bir kesim tarafından takip edilmeye başlayan Selen Görgüzel Alkan geride bıraktığımız ay İmdat adını verdiği singleını çıkarmış ve sevenlerinin beğenisine sunmuştu. O zamandan bu yana çıkardığı şarkısıyla ilgili paylaşımlar yapan ve projesini daha fazla kitleye ulaştırmak adına televizyon programlarına katılan Selen Görgüzel Alkan geride bıraktığımız akşam bir televizyon şovuna konuk oldu. Burada kendisine verilen beton delici ile bir tahtayı delmeye çalışan Selen Görgüzel Alkan o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

BETON DELİCİ (HİLTİ) NE DEMEKTİR?

Darbeli matkaplardan çalışma prensibi olarak ayrılan beton kırıcı, delici aletlerin tümüne hilti denmektedir.