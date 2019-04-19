MAGAZİN

Kim Kardashian sosyal medyada yatak odasını gösterdi

Reality şov yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yatak odasına kurdurduğu düzeneği takipçileriyle paylaştı.

Giydiği kıyafetler ve yaptığı makyajlarla adından söz ettiren Kim Kardashian, son olarak takipçilerine yatak odasının kapılarını açtı.

Her anını sosyal medya hesabından paylaşan Kardashian, yatak odasına kurdurduğu televizyon düzeneğiyle herkesi şaşırttı.

Kardashian, eşi Kanye West ve üç çocuğuyla birlikte yaşadığı malikanenin yatak odasındaki ilginç düzeneği sosyal medya hesabından paylaştı. Minimalist tasarımlı malikanesinin kapılarını Vogue dergisine açan 38 yaşındaki Kardashian, daha sonra da Instagram'daki takipçilerine bir sürpriz hazırladı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Atletico Madrid, Ozan Kabak'ı istiyor! Çılgın rakama bakın
Atletico Madrid, Ozan Kabak'ı istiyor! Çılgın rakama bakın
Fiyatlar düşecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
Fiyatlar düşecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
Anadolu Ajansı'nın denetimi İletişim Başkanlığı'na verildi
Anadolu Ajansı'nın denetimi İletişim Başkanlığı'na verildi
İtalyanlar Eljif Elmas için geliyor
İtalyanlar Eljif Elmas için geliyor
Murat Yetkin'de çarpıcı yorum! YSK İstanbul'da yeniden seçim kararı alabilir
Murat Yetkin'de çarpıcı yorum! YSK İstanbul'da yeniden seçim kararı alabilir
Cenk Tosun'a İtalya'dan talip var
Cenk Tosun'a İtalya'dan talip var
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Eyüpsultan’da bir apartman çatısı alev alev böyle yandı
Eyüpsultan’da bir apartman çatısı alev alev böyle yandı
Selen Görgüzel Alkan’ın ‘Beton delici’ ile imtihanı
Selen Görgüzel Alkan’ın ‘Beton delici’ ile imtihanı
Sedat Doğan kimdir nereli Işın Karaca'nın eşi neden Brezilya'dan gelmiyor?
Sedat Doğan kimdir nereli Işın Karaca'nın eşi neden Brezilya'dan gelmiyor?
Öykü ile annesinin duygulandıran diyaloğu
Öykü ile annesinin duygulandıran diyaloğu
ATM'yi patlattı tüm paraları böyle çaldı
ATM'yi patlattı tüm paraları böyle çaldı
Berat kandili ne demek bu gece neler oldu berat gecesi faziletleri
Berat kandili ne demek bu gece neler oldu berat gecesi faziletleri
Korkunç an! Kaçan boğayı başından vurdu
Korkunç an! Kaçan boğayı başından vurdu
Şükriye Tutkun kaç yaşında aslen nereli evli mi eşi kimdir?
Şükriye Tutkun kaç yaşında aslen nereli evli mi eşi kimdir?