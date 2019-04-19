Kim Kardashian sosyal medyada yatak odasını gösterdi

Giydiği kıyafetler ve yaptığı makyajlarla adından söz ettiren Kim Kardashian, son olarak takipçilerine yatak odasının kapılarını açtı.

Her anını sosyal medya hesabından paylaşan Kardashian, yatak odasına kurdurduğu televizyon düzeneğiyle herkesi şaşırttı.

Kardashian, eşi Kanye West ve üç çocuğuyla birlikte yaşadığı malikanenin yatak odasındaki ilginç düzeneği sosyal medya hesabından paylaştı. Minimalist tasarımlı malikanesinin kapılarını Vogue dergisine açan 38 yaşındaki Kardashian, daha sonra da Instagram'daki takipçilerine bir sürpriz hazırladı.