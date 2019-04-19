Yumurtalar hakkında şok iddia! Aslında fark yok

Tüketicinin sağlıklı beslenme ve organik ürünlere olan merakının kötüye kullanıldığını öne süren YUM-BİR Yönetim Kurulu Üyesi Derya Pala, organik yemlerle beslenen, kafeste yetişen ya da gezen olarak adlandırılan tavuklardan alınan yumurtaların birbirinden hiçbir farkı bulunmadığını söyleyerek, satın alırken üzerinde yazan işletme kodu ve üretim tarihine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Pala, Gezen tavuk yumurtası, kümeste ve kafeste olmayan tavuğa aittir.

Nedense insanlar kendilerinin refah şartlarını tavuğun da refah şartları olarak düşünüyorlar ve doğada olan tavuğun yumurtasının daha sağlıklı olduğunu sanıyorlar. Bu yüzden böyle bir pazarlama anlayışı ciddi prim yaptı. En can sıkıcısı da hem tüketici açısından kandırılmak hem de bizler açısından haksız rekabete uğramak dedi. Kafeste üretilen yumurtaların da yanlış numaralandırılarak gezen tavuk yumurtası gibi satılabildiğini iddia eden Pala, şunları söyledi