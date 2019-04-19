POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'nun biber gazı yediği görüntüleri ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun yıllar önce 1 Mayıs kutlamalarında biber gazı yerken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Ortaya çıkan görüntüler Ekrem İmamoğlu'nun CHP CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı yaptı dönemlere ait. Görüntülerde Ekrem İmamoğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla toplanan gruba önderlik ediyor.

Görüntüere göre Taksim'e çıkmak üzere olan grup polisle karşılaşıyor. Polisin uyarısına kulak asmayan gruba biber gazı ve tazyikli su ile müdahele ediliyor. Su ve biber gazından Ekrem İmamoğlu'da nasibini alıyor.

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