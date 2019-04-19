Yayın sırasında ilginç kaza kamerada
Brezilya'da bir televizyon kanalı muhabirinin mahalle içinde röportaj yaptığı sırada görüntünün arkasında beklenmedik bir sürpriz yaşandı. O anlar röportaj sırasında kamera kaydına yansıdı.
Brezilya'nın başkenti Sao Paulo'da bir mahallede yayın gerçekleştirildiği sırada ilginç bir olay yaşandı. Röportaj sırasında kadının arkasında kalan açıda kapanan kapıya sıkışan başka bir kadının panik anları kayda geçti. Bir anda kadının bağırma seslerinin duyulduğu o anlar ilginç anlara sahne oldu.