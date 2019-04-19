Jason Momoa yıllar sonra sakallarını kesti

Gerilimin ustası ünlü yönetmen James Wan'ın yönettiği Aquaman filminin başrol oyuncusu Jason Momoa, sakallarını kesti. Declan, Aquaman ve Khal Drogo karakterlerine ikonikleşmiş sakallarıyla hayat veren Momoa’nın yeni hali sosyal medyada büyük yankı uyandırıd.

Amerikalı ünlü aktör, sakallarını keserken çektiği videoyu da Instagram hesabından paylaştı. ‘Hoşçakal Drogo, Aquaman, Declan, Baba’ yazan Jason Momoa neden sakallarını kestiğini uzun bir yazı ile anlattı ve plastik atıkların çevre üzerindeki yıkıcı etkileri konusunda farkındalık yaratmak istediğini belirtti.