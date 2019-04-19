İstanbul'da organ tacirliği yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı

Maddi durumu iyi olmayan kişileri kandırarak organlarını ele geçirdiği tespit edilen 9 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 1 aylık derin araştırmalar sonucu gözaltına alındı. Organ tacirlerinin, maddi durumu yetersiz kişileri ağına düşürerek organlarını yasa dışı şekilde para karşılığında ihtiyacı olan hastalara naklettirdiği saptandı.

Organ tacirlerinin hedefinde ise Bakırköy, Tuzla ve Esenyurt'ta faaliyet gösteren 4 özel hastane tespit edildi. Şebekenin bu hastanelere sunduğu sahte belgelerle organ nakli yaptırdığı ortaya çıktı. İstanbul polisi, yaklaşık 1 ay süren takibin ardından 9 Nisan'da operasyon için düğmeye bastı ve örgüt elebaşı F.K. ile örgüt üyesi H.B., M.B., M.A., İ.D., Y.M., B.A., H.K. ve Ç.Ş. adlı toplam 9 şüpheliyi gözaltına aldı