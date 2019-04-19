SON DAKİKA
Erdoğan'dan seçim mesajı! Kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden siyaset yelpazesindeki herkesle... Haberin devamı.
GÜNCEL

Bu horoz korkunca “anne” diye ötüyor

Sivas’ın Suşehri ilçesinde korktuğu anlarda “anne” diye bağıran horoz dikkat çekiyor.

Sivas’ın Suşehri ilçesi Kemalpaşa mahallesinde İsmet Şimşek’e ait korktuğu anlar insanlar gibi “anne” diye ötmeye başlıyor. Şimşek tarafından bir hafta önce fark edilen bu durum görenlerin ve duyanların da dikkatini çekiyor. Şimşek, bir hafta önce bir başka horozla dövüşmemesi için bir yaşındaki horozunu eliyle almak istediğini, bu sırada horoz “anne” diye bağırmaya başlayınca şaşkınlık yaşadığını belirtti. Şimşek horozun sadece korktuğu anlar “anne” diye öttüğünü söyledi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Şeyma Subaşı sevgilisine iş arıyor
Şeyma Subaşı sevgilisine iş arıyor
Antalya AK Parti'yi en çok şaşırtan yer oldu! Menderes Türel neden kaybetti
Antalya AK Parti'yi en çok şaşırtan yer oldu! Menderes Türel neden kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika seçim mesajı kimseyi dışlamadan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika seçim mesajı kimseyi dışlamadan...
Konut kredisi faiz oranları son durum 12 banka artışa gitti
Konut kredisi faiz oranları son durum 12 banka artışa gitti
Ekrem İmamoğlu'ndan veri açıklaması 'Bu talimatlar olacak'
Ekrem İmamoğlu'ndan veri açıklaması 'Bu talimatlar olacak'
Mazbatayı veren YSK İstanbul seçimini iptal edebilir ünlü hukukçu açıkladı
Mazbatayı veren YSK İstanbul seçimini iptal edebilir ünlü hukukçu açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran samanlık sahnesi
Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran samanlık sahnesi
İstanbul'da organ tacirliği yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da organ tacirliği yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı
Adetliyken kandilde hangi tesbihler çekilir nasıl dua edilir ne yapılır?
Adetliyken kandilde hangi tesbihler çekilir nasıl dua edilir ne yapılır?
1200 yıllık 'çınar anıt' olarak tescillendi.
1200 yıllık 'çınar anıt' olarak tescillendi.
Şehit oğlunun maaşıyla yaptırdığı evi yandı
Şehit oğlunun maaşıyla yaptırdığı evi yandı
Kandil simiti tarifi malzemeleri ve kandil simiti yapılışı videolu anlatım
Kandil simiti tarifi malzemeleri ve kandil simiti yapılışı videolu anlatım
Yayın sırasında ilginç kaza kamerada
Yayın sırasında ilginç kaza kamerada
Berat Kandili çekilecek tesbihleri ve zikirler ile hadisleri
Berat Kandili çekilecek tesbihleri ve zikirler ile hadisleri