İstanbul Bakırköy'deki makas kazası

Bakırköy Sahilyolu'nda 17 yaşındaki lise öğrencisi Julia İnanch'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin 2 şüpheli hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma", "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Basit yaralama" suçlarından 25 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, 2 şüphelinin olay günü hız sınırlarını aştığı, makas atmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde araç kullandıkları vurgulandı.