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113. yaşını Kapadokya’da kutladı

Brezilya’dan Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyarete gelen Cacılda Marılıa Do Nascımento 113. doğum gününü Kapadokya’da kutladı.

Brezilya’nın Amazonas eyaletinin Manaus şehrinde 17 Nisan 1906 yılında doğan ve aradan geçen bir asrın ardından hayalini kurduğu Kapadokya bölgesini ziyaret eden Cacılda Marılıa Do Nascımento, 113. yaşını Kapadokya’da kutladı. 

Kapadokya’da sıcak hava balon turuna da katılan ve peribacalarını kuşbakışı izleme şansını yakalayan Cacılda Marılıa Do Nascımento, Kapadokya’nın fantastik olduğunu söyledi. Do Nascımento, "Kapadokya o kadar inanılmaz bir yer ki ancak Tanrı bu şekilde yaratmış olabilir. Ve Tanrı'ya binlerce şükrediyorum ki benim buraları görmeme izin verdi. Tanrı'dan hep istedim buraya gelmeyi ama yapabileceğimi hiç sanmıyordum. Ama sonunda buraya gelebildim. Hiçbir zaman böyle bir şeyi aklıma bile getiremezdim. 113 yaşıma geleceğim ve 113. yaşımı Kapadokya’da kutlayacağım. Gerçekten bu inanılmaz bir şey. Tanrıya çok teşekkür ediyorum bunu bana bahşettiği için. 113. yaşımı Kapadokya’da kutladığım için inanılmaz bir şekilde mutluyum" dedi. 

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