Bu projeyle her okulda en az 3 kişi sigarayı bırakıyor

İstanbul Valiliği, İl Sağlık ve İl Milli Eğitim müdürlüklerinin desteklediği proje kapsamında İstanbul'da eğitim gören lise öğrencileri, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle tedavileri devam eden vatandaşları ziyaret etti. Proje kapsamında 79 okuldan öğrenciler, 14-15’er kişilik gruplar halinde hastaneye gelip hastalarla konuşarak, sigaranın zararları hakkında bilgi edinme imkanı sağlıyor. Bu şekilde özellikle gençlerin sigara kullanımına erken yaşta başlamasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Sigaradan Kurtulalım Projesi’nin mimarı olan Sarıay Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaret sırasında özellikle lise çağında sigaraya başlama oranının çok yüksek olduğunu söyledi.