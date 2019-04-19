GÜNCEL

Bu projeyle her okulda en az 3 kişi sigarayı bırakıyor

Sarıay Derneği tarafından hazırlanan "Sigaradan Kurtulalım Projesi" çerçevesinde öğrenciler, sigara nedeniyle yakalandıkları hastalıklar için tedavi gören hastaları ziyaret etti

İstanbul Valiliği, İl Sağlık ve İl Milli Eğitim müdürlüklerinin desteklediği proje kapsamında İstanbul'da eğitim gören lise öğrencileri, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle tedavileri devam eden vatandaşları ziyaret etti. Proje kapsamında 79 okuldan öğrenciler, 14-15’er kişilik gruplar halinde hastaneye gelip hastalarla konuşarak, sigaranın zararları hakkında bilgi edinme imkanı sağlıyor. Bu şekilde özellikle gençlerin sigara kullanımına erken yaşta başlamasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Sigaradan Kurtulalım Projesi’nin mimarı olan Sarıay Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaret sırasında özellikle lise çağında sigaraya başlama oranının çok yüksek olduğunu söyledi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Binali Yıldırım'dan İstanbul açıklaması 'Hizmete devam'
Binali Yıldırım'dan İstanbul açıklaması 'Hizmete devam'
Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki tweetini beğendi
Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki tweetini beğendi
Başörtüsü nedeniyle işinden atılan kadına 23 bin euro
Başörtüsü nedeniyle işinden atılan kadına 23 bin euro
Türkiye'yi sarsan bombalı saldırıya ceza yağdı!
Türkiye'yi sarsan bombalı saldırıya ceza yağdı!
Gomis'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması
Gomis'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması
Kopyalanan verilerle ilgili iddialar var! Ekrem İmamoğlu'nun yeni talimatı sızdı
Kopyalanan verilerle ilgili iddialar var! Ekrem İmamoğlu'nun yeni talimatı sızdı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kolombiya’da ‘kaçak elektrik’ kavgası
Kolombiya’da ‘kaçak elektrik’ kavgası
Depremde yola düşen kayalardan son anda böyle kurtuldular
Depremde yola düşen kayalardan son anda böyle kurtuldular
22 Nisan okullar öğleden sonra tatil mi MEB bilgisi
22 Nisan okullar öğleden sonra tatil mi MEB bilgisi
Trafik kazasının ardından hareketli anlar
Trafik kazasının ardından hareketli anlar
113. yaşını Kapadokya’da kutladı
113. yaşını Kapadokya’da kutladı
Tesbih namazı kaç rekat kandilde nasıl niyet edilerek saat kaçta kılınır?
Tesbih namazı kaç rekat kandilde nasıl niyet edilerek saat kaçta kılınır?
İstanbul Bakırköy'deki makas kazası
İstanbul Bakırköy'deki makas kazası
Ramazan orucu ne zaman 2019 diyanet imsakiye
Ramazan orucu ne zaman 2019 diyanet imsakiye