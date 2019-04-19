DÜNYA

Depremde yola düşen kayalardan son anda böyle kurtuldular

Dün Tayvan'da merkez üssü Hualien olan 6.1 büyüklüğündeki deprem birçok bölgede hissedildi. Bazı binaların çatıları çökerken; birçok mağazada vitrinler devrildi. Deprem sırasında Chiang Kai-Shek Anıtı'ndaki töreni izleyenler ise büyür panik ile anıtı terk etti.

Dünkü depreme dair yayınlanan bir görüntü ise bir sürücü ve eşinin ramakla faciadan kurtulduklarını gözler önüne serdi.

Görüntüler aracın yol kamerasınca kaydedildi. Taroko Ulusal Parkı bölgesinde seyir halindeki bir araçta sürücü ve eşinin sohbet ettiği sırada deprem oluyor. Dağ yolunda ilerlemekte olan sürücü hemen aracını sağa doğru yanaştırıyor ancak durmuyor ve eşine deprem olduğunu söylüyor. Depremin geçtiğini düşünen sürücü tekrar yola çıkıyor ve ağır ağır ilerliyor. Tam bu sırada depremin etkisi ile 2 kaya parçası aracın iki metre önüne düşerek, yolun aşağısına yuvarlanıyor. Sürücü ve eşi büyük korku yaşıyor ve konuşmaları kameraya yansıyor. Sürücü hızını biraz daha keserek ilerlediği sırada yine kaya parçaları yola düşüyor ve bazısı araca çarpıyor. Sürücü biraz daha ilerliyor ve önündeki aracın durması sonrası o da duruyor.

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