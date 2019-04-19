Her türlü istismar çocukta kalıcı izler bırakır

İstismara karşı farkındalık oluşturmak amaçlandı İletişim Fakültesi işbirliği ile hazırlanan videonun senaryosu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğrencileri tarafından hazırlandı.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim görevlisi Uz. Yasemin Sorakın “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında hazırlanan videonun yoğun ilgi gördüğünü belirterek “Her türlü ihmal ve istismar çocukta kalıcı izler bırakır. Bu yara izlerinden bazıları fiziksel olabilir fakat duygusal yara izi, yaşam boyunca uzun süren etkilere sahiptir. Çocuk ihmali ve istismarı'nın fiziksel izlerin yanında çocuklarda kalıcı duygusal etkileri bıraktığının altını çizerek çocuk istismarına karşı farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.