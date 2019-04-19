POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ekrem İmamoğlu aynı cenazede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İTO Başkanı Atalay Şahinoğlu'nun cenaze namazında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte saf tuttular.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Atalay Şahinoğlu'nun Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde bugün cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazına katıldı. 

Ekrem İmamoğlu da katıldı: Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, iş dünyasının önemli isimleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alındı. 

Birlikte saf tuttular: Nuh Çimento eski Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası Meclis eski Başkanı Atalay Şahinoğlu'nun cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu beraber saf tuttu.

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