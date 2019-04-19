Kemal Kılıçdaroğlu Hande Fırat'ın resim sergisini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Seyit Torun ile Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın CerModern'de açtığı "Renklerdir Patlayan" isimli resim sergisini gezdi. Buradaki eserler hakkında Fırat'tan bilgi alan Kılıçdaroğlu, Fırat'ın yanı sıra sergiyi gezen vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.