POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu Hande Fırat'ın resim sergisini ziyaret etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazeteci Hande Fırat'ın "Renklerdir Patlayan" isimli resim sergisini gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Seyit Torun ile Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın CerModern'de açtığı "Renklerdir Patlayan" isimli resim sergisini gezdi. Buradaki eserler hakkında Fırat'tan bilgi alan Kılıçdaroğlu, Fırat'ın yanı sıra sergiyi gezen vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

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