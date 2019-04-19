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İstanbul 4. İdare Mahkemesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan veri kopyalama işlemini durdurdu Haberin devamı.
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19 Nisan Türkiye Gündemi yeni

19 Nisan 2019 son 24 saat haber bülteni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika seçim mesajı kimseyi dışlamadan...

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından ''Kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden siyaset yelpazesindeki herkesle Türkiye ortak paydasında buluşmanın mücadelesini vereceğiz'' mesajını paylaştı.

Binali Yıldırım'dan İstanbul açıklaması 'Hizmete devam'

Binali Yıldırım, İmamoğlu'na mazbata verilmesi sonrası ilk açıklamasını yaptı. Yıldırım "Konumun makamım ne olursa olsun hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Hande Fırat'ın resim sergisini ziyaret etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazeteci Hande Fırat'ın "Renklerdir Patlayan" isimli resim sergisini gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Ekrem İmamoğlu'nun yeni talimatı sızdı

Ekrem İmamoğlu, ne talimat verse medyaya 'imzalı' haliyle sızmaya başladı. İmamoğlu'nun 'veri kopyalama' kararı çeşitli iddialara kapı aralarken, yeni talimatları da ortaya çıktı.

İstanbul'da iki BAE casusu yakalandı! Biri kaşıkçı cinayetiyle ilişkili

Reuters'a konuşan üst düzey Türk yetkili, "Pazartesi günü İstanbul'da iki Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat çalışanı yakalandı. Birinin Kaşıkçı cinayeti ile ilişkisi araştırılıyor" açıklaması yaptı.

İnstagram'dan yeni bomba özellik Beğeni yarışcılarına kötü haber

Instagram’ın Android uygulaması içinde gizlenmiş olan prototip halindeki bir özelliği ortaya çıkardı. Buna göre yakın zamanda Instagram gönderilerinizi kaç kişinin beğendiği takipçilerinizden gizlenecek. Gönderilerinizin kaç beğeni aldığını yalnızca siz görebileceksiniz.

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