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Çankırı 3 gündür kurtarılması beklenen gebe inek telef oldu

Çankırı Çerkeş ilçesinde sahibinin kredi çekerek aldığı inek, düştüğü kuyuda 3 gündür kurtarılamayınca telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Saçak beldesinde hayvancılıkla uğraşan Yasin İpek'in ineği bir çoban tarafından otlatılmaya götürüldüğü esnada çıkamayacağı bir yere düştü. Hayvan düştükten sonra veteriner çağrıldı. Veteriner, hayvanın çıkarılması gerektiğini söyledi. Daha sonrasında belde sakinleri tarafından gebe olan hayvanı çıkartmaya çalıştılar ama başaramadılar. 

Yaklaşık 3 gün boyunca her gün hayvana hem yiyeceğini yürüyerek götüren ve hayvanın soğuktan etkilenmemesi için ineğin bulunduğu yere çadırla kapatan Yasin İpek, bugün ineğe saman vermek için gittiğinde hayvanın telef olduğunu gördü

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