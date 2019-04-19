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Kaybolduktan 5 yıl sonra cesedi bulundu

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Susuz köyünde 2014 yılında kaybolduktan 5 yıl sonra cesedi bulunan ve gelini tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan 83 yaşındaki Hacer Cengiz'in cenazesi otopsisinin tamamlanmasının ardından defnedildi.

Banaz ilçesine bağlı Susuz köyünde meydana gelen olayda kendisinden bir anda ortadan kaybolan Cengiz’i bulmak için adeta tüm şehir seferber olmuş jandarma ve AFAD tarafından kurulan ekiplerle yaşlı kadın her yerde aranmıştı. Göletlerde botlarla dahi yaklaşık 2 ay boyunca aranan yaşlı kadın hiçbir yerde bulunamamış ve arama çalışmaları sonuçsuz kalmıştı. Soruşturmanın peşini bırakmayan jandarma ekipleri teknik takip ve mevcut delillere istinaden yaşlı kadının oğlu E.M.C, gelini L.C. ve torunu M.C.’yi gözaltına alıp, 6 Mart 2019’da Susuz köyü kırsalındaki tarlalarda iş makineleri ile kazı çalışması başlatmıştı. Yapılan 2 günlük çalışma sonrası talihsiz kadının cesedi gömülü olduğu yerde bulundu. Soruşturma kapsamında 9 Mart 2019’da kadının oğlu M.C, torunu M.C, gelini L.C, gelinin annesi H.U. ile gelinin babası A.U.’yu tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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