Diyarbakır’da korkutan yangın

Olay, Bağlar ilçesi Alipınar Mahallesi 21. Sokak'ta bulunan Fidan 6 sitesindeki apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik kontağından evde bulunan buzdolabı alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar, itfaiye, ambulans ve Diyargaz ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.