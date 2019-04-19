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Ayrıldığı kız arkadaşı ve kız arkadaşının annesini öldürüp intihar etti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, kız arkadaşı ve annesini öldürerek intihar etti.

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesi 75. Yıl Mahallesi 5381. Sokak'ta saat 12.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tartışarak ayrıldıkları kız arkadaşı Rabia Bayram'ın (23) evine giden Tennur Ö. (31), kız arkadaşının annesi Fatma Bayram'la (48) tartıştı.

Kaçan kız arkadaşını yakalayıp öldürdü sonra intihar etti

Tartışmada yanındaki silahla Fatma Bayram'ı vuran genç, dışarıya kaçan kız arkadaşının peşinden sokağa fırladı. Genç kızı da sırtından ve başından vurarak öldüren Tennur Ö., başına sıktığı kurşunla intihar etti. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

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