Manisa'da 3 kişinin öldüğü kanlı olayda yeni detaylar

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen korkunç olayda; iddiaya göre, tartışarak ayrıldıkları kız arkadaşı Rabia Bayram'ın (23) evine giden Tennur Ö. (31), kız arkadaşının annesi Fatma Bayram'la (48) tartıştı.

Tartışmada yanındaki silahla anne Fatma Bayram'ı vuran genç, balkondan dışarıya kaçan kız arkadaşının peşinden sokağa fırladı.

Genç kızı da sırtından ve başından vurarak öldüren Tennur Ö., daha sonra başına dayadığı silahla intihar etti.

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri 3 kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti.

3'ü evde, 6'sı sokakta 9 kovan ve fişek ile intihar eden gencin yanında olayda kullanılan iki silah bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

Öte yandan, cinayetlere ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Cinayetleri işleyen Tennur Ö.'nün yaklaşık bir ay önce Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yaptığı ve Rabia Bayram ile bir süredir sevgili olduğu iddia edildi.

İki tabanca ile kız arkadaşının evine giden Tennur Ö.'nün önce anne Fatma Bayram’ı, daha sonra balkondan atlayarak kaçan Rabia Öztürk’ü evin yaklaşık 150 metre ilerisinde bir parkın kenarında yakaladıktan sonra ateş ederek öldürdüğü öğrenildi.

Olay sırasında baba Tuncer Bayram'ın ise evde uyuduğu öğrenildi.