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Şanlıurfa’da uzuvları kesilip yanıcı sıvıyla yakılmış ceset bulundu

ŞANLIURFA’da terk edilmiş harabe evde; elleri ve ayakları kesildikten sonra üzerine yanıcı sıvı bir madde dökülerek yakılmış halde erkek cesedi bulundu.

ŞANLIURFA'da terk edilmiş metruk evde, elleri ve ayakları kesildikten sonra üzerine yanıcı madde dökülerek yakılmış erkek cesedi bulunurken, polis cesedin kimliğini ve olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Eyyübiye ilçesine bağlı Yeni Mahallede meydana gelen olayda; bölgede oyun oynayan çocuklar, bir erkek cesedi buldu.

İhbar üzerine olay yerine giden polis, harabe evde öldürüldükten sonra elleri ve ayakları kesilmiş 25 yaşlarında bir erkek cesedi buldu.

Olay yerindeki polisin incelemesi sonrası üzerinde kimlik çıkmayan ceset, cenaze aracına konularak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, cesedin kime ait olduğunu ve cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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