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Zengin ve Yoksul 3. bölüm 3. fragmanı

Zengin ve Yoksul dizisi 3. yeni bölümüyle 21 Nisan 2019 Pazar akşamı ATV'de olacak. Zengin ve Yoksul'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Zengin ve Yoksul 3. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Zengin ve Yoksul'un yeni bölümünde neler olacak? Zengin ve Yoksul 21 Nisan 2019 Pazar akşamı ATV'de...

Zengin ve Yoksul'un yapımcılığını NTC Medya - Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Deniz Yorulmazer'in yönetmen koltuğuna oturduğu, Yelda Eroğlu ve Hatice Meryem'in kaleme aldığı dizi, farklı iki ailenin öyküsünü anlatıyor. Sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyenleri derinden etkileyen dizide Binnur Kaya, Gökhan Alkan, Osman Sonant, Evrim Solmaz, Gülcan Arslan, Damla Colbay, Elif Doğan, Eren Hacısalihoğlu, Tuna Orhan ve Sacide Taşaner gibi birçok başarılı oyuncu rol alıyor.

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